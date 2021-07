Adani difende Gattuso: "Fiorentina si salvò in modo indegno e già aveva alzato commissioni"

Daniele Adani, durante la Bobo Tv, è tornato sulle dichiarazioni di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, contro Jorge Mendes, agente di Gattuso e di diversi obiettivi viola: “La Fiorentina dal 2019 al 2020, per fare decimo e tredicesimo posto, è stata l’unica che ha aumentato i costi per commissioni. Tutte sono calate tranne i viola, e non ci sono affari con Jorge Mendes: non c’è solo lui. Se la Fiorentina si è salvata facendo 0-0 col Genoa ed è stato un atto indegno nei confronti del calcio, perché ho commentato quella partita, non c’entra Jorge Mendes. Vuol dire che in queste operazioni hanno operato altri, però hanno aumentato le commissioni sotto Covid: di chi è colpa lì? Jorge Mendes è uno, ma invito i tifosi a chiedersi con chi sono salite le commissioni in queste anni”.