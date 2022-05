Bologna, Mihajlovic: "Ho tifato Napoli, lo Scudetto lì avrebbe fatto bene al calcio italiano"

Tornato a parlare in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche della lotta Scudetto e del suo tifo per il Napoli

Tornato a parlare in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche della lotta Scudetto e del suo tifo per il Napoli. Di seguito alcuni passaggi riportati da Tmw: "Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano..."

Ha visto Real-City? Pensa che in Italia potremmo ritornare a certi livelli?

"L'altro ieri ho parlato con Sacchi e ci siamo confrontati anche su quanto abbiamo visto in Europa. In Italia siamo ancora molto lontani da quel tipo di gioco, certe squadre fanno un altro sport. C'è tanta intensità e qualità in campo, si gioca per far un gol in più, non per farne uno in meno, si rischia e ci sono anche tanti più errori individuali: c'è meno tattica che porta un maggiore spettacolo. Alcuni errori che vedi in Europa in Italia difficilmente li vedi, però proprio per questa intensità le partite diventano belle. Gli arbitri stessi cambiano, tanto che ho chiesto a Orsato perché non arbitri così anche in Italia. Dipende tutto dalla mentalità, i nostri giocatori si buttano per terra, strillano, il gioco è spezzettato e perde d'intensità. Ovviamente paga lo spettacolo. In Italia però, dal punto di vista tattico, il campionato è molto più difficile. Gli stessi giocatori sono molto più preoccupati verso quello che devono fare piuttosto che essere liberi di esprimere le loro qualità".