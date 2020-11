Cagliari, lo sfogo di Giulini: "Fermate le nazionali, amichevoli fuoriluogo. I calciatori li paghiamo noi!"

“Fermate le nazionali”. Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, interviene così sul rischio contagi in nazionale, dopo che il club sardo è in apprensione per la situazione di Marko Rog, entrato a contatto con Vida con la Croazia. “Faremo le verifiche necessarie - spiega il numero uno dei sardi - ma come tutti i club siamo contrari a queste convocazioni per amichevoli o Nations League. Capisco le qualificazioni ai mondiali, tutto il resto è superfluo e rischioso per i tesserati. Gestiamo centinaia di tamponi, con i relativi costi. Poi arrivano le nazionali e i giocatori vanno in giro per il mondo.

Guardate i sudamericani: i nostri girano quattro aeroporti, in questo momento è inopportuno e fuori luogo se consideriamo quanto stiamo facendo per mandare avanti la Serie A. E paghiamo noi. Ripeto: capisco i mondiali e il relativo complesso processo di qualificazione, ma non gli stage o altri appuntamenti delle nazionali”.