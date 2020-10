CR7 positivo, Gazzetta: "Fu il più deciso a violare la bolla e ora rischia una multa"

Cristiano Ronaldo dal ritiro del suo Portogallo è risultato positivo al Covid-19. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che l'attaccante della Juve fu il più deciso (lamentandosi delle norme italiane davanti a compagni e dirigenza) a scegliere di lasciare la bolla dopo la gara non giocata con il Napoli, insieme ad altri 6 bianconeri, nonostante l’obbligo di restare in isolamento fiduciario. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso e Cristiano andrà probabilmente incontro a una multa per la violazione dell’articolo 650 del codice penale.