Dramma Berardi: non solo l'Europeo, salterà anche mezzo campionato prossimo

Lunghissimo stop per Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo che ha rimediato ieri la rottura del tendine d'Achille della gamba destra ha svolto quest'oggi esami strumentali che hanno confermato la prima diagnosi: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna". Berardi a questo punto non solo salterà l'Europeo che andrà in scena in Germania in estate, ma anche la prima parte della prossima stagione: il calciatore classe '94 tornerà verosimilmente in campo direttamente nel 2025, tra circa 10 mesi.

Nel pomeriggio di ieri Davide Ballardini, al termine di Hellas Verona-Sassuolo 1-0, s'è così espresso sull'infortunio rimediato da Berardi: "Sono molto dispiaciuto per il ragazzo, che è importante per il Sassuolo ma per tutto il calcio italiano. In due giorni ho potuto vedere che grande giocatore è, da qui in avanti faremo quello che questi giocatori con le loro qualità e capacità possono fare. Vedremo un Sassuolo molto competitivo, questo mi conforta".