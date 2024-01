Fiorentina, Kayode: “Kvara top player. L’ho già studiato in campionato, sarà un bel duello”

Michael Kayode, terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A direttamente dal ritiro in Arabia per la Supercoppa

© foto di Federico De Luca

Michael Kayode, terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A direttamente dal ritiro in Arabia per la Supercoppa: "C'è grande aspettativa e faremo il massimo per alzare questo trofeo attraverso le nostre idee di gioco. Kvaratskhelia? E' un top player, l'ho già studiato in campionato, sarà un bel duello. Nostro segreto? Il gruppo, la coesione. Il mio rendimento? Non me l'aspettavo neanch'io di iniziare così bene, ho sentito la fiducia di compagni e staff tecnico. Compreso il mister. Ringrazio tutti".