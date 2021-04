CorSera - Juve, Agnelli la paga cara? Elkann valuta di rimpiazzarlo con il cugino

Andrea Agnelli potrebbe pagare cara, carissima, la brutta figura fatta a livello internazionale con l'annuncio, e poi il clamoroso dietrofront relativo alla partenza della Superlega. Come riportato dal Corriere della Sera, John Elkann potrebbe sollevare l'attuale presidente della Juventus dal suo incarico, ed affidare la poltrona ad Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli e presidente di Comeau, azienda che opera nel campo della robotica industriale.

RIVOLUZIONE? - Con Nasi, la Juventus non andrebbe incontro ad un progetto di ridimensionamento, anche se certamente ci sarebbe maggiore attenzione alla situazione economica del club, non proprio florida. Dal punto di vista dirigenziale, inoltre, potrebbero esserci novità, con l'uscita di Pavel Nedved e gli ingressi di 2 ex bianconeri, Del Piero e Trezeguet, che avrebbero anche lo scopo di rendere la Juve meno "arcigna" e "ingessata" agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori di tutta Europa.