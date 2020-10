Gazzetta distrugge la Juve: "Non fa un solo tiro in porta, mai vista così inferiore e impotente"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport distrugge la Juventus. Lo fa analizzando il ko interno contro il Barcellona in Champions: "Contro Messi si può perdere. Non inquieta la sconfitta, ma il modo in cui è arrivata: senza fare un solo tiro in porta in casa propria, subendo costantemente non il Barcellona di Guardiola, ma una squadra che ha raccolto un punto nelle ultime 3 gare di Liga, che è in mezzo a una tempesta societaria e sta rinascendo con ragazzini di 17 anni (bravissimo Pedri). Non ci aspettavamo una Juve così inferiore e impotente. Poteva finire in goleada. Neppure la musichetta di Champions, che dovrebbe essere l’ossessione di casa, ha rianimato la squadra fermata da Crotone e Verona".