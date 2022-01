Sky - Juventus, si avvicina un altro colpo: quasi fatta per l'ex obiettivo azzurro Zakaria

La Juventus non si ferma a Dusan Vlahovic e spinge il piede sull'acceleratore per arrivare subito a Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto col 'Gladbach. Il club bianconero, riporta 'Sky', ha avanzato un'offerta da 5 milioni di euro più 2 di bonus e ora aspetta una risposta dal club tedesco in tempi rapidi. In uscita, prosegue la trattativa col Tottenham per la cessione di Dejan Kulusevski, mentre l'Aston Villa in queste ore sta studiando un'offerta per acquistare Rodrigo Bentancur a titolo definitivo.