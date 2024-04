Tmw - Niente Milan, Lopetegui allenerà di nuovo in Premier: è ad un passo dal West Ham

L'ex portiere basco, 57 anni, sembrava poter essere uno dei favoriti per la successione di Stefano Pioli

I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo. Con ogni probabilità, infatti, non sarà Julen Lopetegui l'allenatore dei rossoneri nella prossima stagione: secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, l'ex tecnico di Porto, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton potrebbe trovare presto l'accordo con il West Ham.

Il club londinese è pronto a salutarsi con David Moyes e ad aprire un nuovo ciclo con Lopetegui, che dovrebbe firmare un contratto triennale. Nel pomeriggio ci sarebbero stati nuovi colloqui tra le parti, che avrebbero portato a un'accelerata nella trattativa.

L'ex portiere basco, 57 anni, sembrava poter essere uno dei favoriti per la successione di Stefano Pioli - il cui destino è stato segnato dall'eliminazione nei quarti di Europa League contro la Roma - sulla panchina del Diavolo. Una notizia che non era stata accolta con particolare entusiasmo dai sostenitori del Milan, che subito si erano fatti sentire sui social mostrando tutto il proprio disappunto. Alla fine saranno accontentati, visto che l'ex CT della Spagna dovrebbe continuare la sua carriera ancora in Premier, dopo la separazione forzata con il Wolverhampton a pochi giorni dall'inizio della stagione.