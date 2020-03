Il Cile non fa sconti: quarantena per chi arriva da Italia e Spagna, rischiano due 'italiani'

Quarantena per tutti quelli che arriveranno in Cile dalla Spagna e dall'Italia. Lo ha annunciato il ministro della salute Jaime Manalich che ha dunque avvisato tutti i cileni 'europei' attesi in patria a fine mese per giocare con la Nazionale. Rischiano così la quarantena Vidal del Barcellona ma anche Sanchez dell'Inter e Pulgar della Fiorentina. Misura necessaria, a quanto pare, per tutelare il Cile evitando il contagio.