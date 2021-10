Incredibile al Dall'Ara! Bologna in 9 uomini: rosso per Soriano che non ci sarà col Napoli

Il risultato migliora, il numero di giocatori in campo diminuisce. Il Bologna dovrà difendere in nove uomini il 2-2 appena conquistato sul Milan. Cartellino rosso per Roberto Soriano dopo un brutto fallo di Ballo-Toure, inizialmente non ravvisato dal direttore di gara: richiamato al VAR, Valeri espelle il centrocampista, tra le proteste dei compagni di squadra. Il centrocampista del Bologna, salterà il match di giovedì prossimo contro il Napoli, cosi come Soumaoro, espulso anche lui.