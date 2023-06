Incredibile Roma, campagna abbonamenti già verso i 40mila e Curve già esaurite

Tre settimane di campagna abbonamenti e in casa Roma è già record. Come riporta il Corriere dello Sport sono già oltre 35mila le tessere acquistate

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre settimane di campagna abbonamenti e in casa Roma è già record. Come riporta il Corriere dello Sport sono già oltre 35mila le tessere acquistate dal popolo giallorosso per la stagione 2023/2024, con le due Curve e i due distinti già esauriti. Dal 9 prende il via la fase di vendita libera con l'obiettivo di abbattere il muro dei 40mila abbonato che appare tutt'altro che impossibile.