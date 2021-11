Inter, Marotta: “Mercato di gennaio? Dovremo trovare opportunità, ma niente stravolgimenti”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, oggi ha incontrato l'Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia. Interrogato dai giornalisti presenti, il dirigente nerazzurro ha anche parlato del mercato di gennaio: "A gennaio solitamente si fanno riparazioni, noi non abbiamo grosse falle, la rosa ci sta dando a soddisfazioni e merita di continuare. In più sarà difficile, dovremo trovare opportunità all'altezza della situazione. Non ci saranno stravolgimenti. Il fenomeno italiano sarà contraddistinto da pochissimi trasferimenti. Siamo stati superati nella valorizzazione dei ricavi da diverse nazioni europee. Serve una rivisitazione del modello costi-ricavi. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi, perciò vanno valorizzati i calciatori. Vincere aiuta e si è visto".