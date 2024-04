Jorginho, nostalgia della Serie A: l’ex Napoli si è offerto ad una big italiana

A piccoli passi, ma la Juve si muove verso il mercato estivo.

A piccoli passi, ma la Juve si muove verso il mercato estivo. Il reparto che sarà maggiormente rinforzato sarà il centrocampo e guarda caso di recente, ha rivelato Tuttosport, una vecchia conoscenza della Serie A si sarebbe fatta sotto per vestire la maglia bianconera. Parliamo di Jorginho, ex regista di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, poi volato in Premier League e sobbalzato tra Chelsea ed Arsenal.

Gli agenti del 32enne stanno affrontando il discorso prolungamento con i Gunners, ma in verità al giocatore non dispiacerebbe affatto un ritorno in Italia. Al punto da sondare il terreno direttamente con il Football Director Giuntoli e verificare la fattibilità del trasferimento. L'italo-brasiliano conosce il campionato italiano e le dinamiche tattiche, poi in quel ruolo andrebbe a rivestire una buona alternativa di Manuel Locatelli. Palla alla Juventus, che farà le valutazioni del caso.