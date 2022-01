Juventus, Cuadrado: "Possiamo ancora ribaltare tutto e arrivare tra le prime quattro"

Juan Cuadrado, terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese. "Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite, rimane il rammarico però per l'ultima. Dobbiamo scendere però con la voglia e la determinazione dimostrate in quelle gare. La gente pretende sempre di più, anche noi vogliamo dare il meglio di noi stessi ed è questo il calcio. Possiamo però ancora ribaltare tutto, fare più punti possibili per essere lì nelle prime quattro".