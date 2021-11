Juventus-Fiorentina, rigore negato ai viola: il primo tempo finisce 0-0

Finisce 0-0 il primo tempo di Juventus-Fiorentina, abbastanza soporifero, ma chiuso con le proteste viola per un tocco di mano di Danilo in area di rigore e un penalty non concesso dall'arbitro. Fiorentina che parte bene, buon palleggio e pronta a giocarsela a viso aperto. Juventus contratta nei primi minuti, Rugani troppo molle in fase d'appoggio regala alla Fiorentina la chance di far male, l'intervento provvidenziale di Locatelli salva tutto. Viola pimpanti, ad eccezione di Odriozola che si addormenta in un paio di occasioni e Morata in un'occasione arriva a tu per tu con Terracciano e lo dribbla, ma si allarga troppo permettendo agli avversari di recuperare. Poco assistiti gli attaccanti bianconeri, tant'è che di tiri nello specchio della porta non se ne vedono. Terracciano però è suo malgrado protagonista di uno scontro involontario con De Ligt: le dita dell'olandese colpiscono l'occhio dell'estremo difensore che dal 15' gioca accusando problemi alla vista. È la Fiorentina alla fine a creare i maggiori pericoli, con Callejon e Vlahovic che si avvicinano alla porta di Perin ma sbagliano mira. C'è un brivido proprio nell'ultima azione: da una punizione Danilo ha forse preso il pallone col braccio. Per Sozza dopo il check è tutto regolare, sospiro di sollievo per la Juventus.