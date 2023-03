Juventus, Pogba non si vedrà neanche a marzo: i tempi di recupero dopo l'ennesimo ko

Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Altro giro, altro infortunio per il centrocampista della Juventus.

Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Altro giro, altro infortunio per il centrocampista della Juventus. E nuovo stop non breve: il francese dovrà rimanere ai box 20-30 giorni e quindi si rivedrà soltanto ad aprile. Fin qui ha disputato appena 35' in 37 partite giocate dalla Juventus.