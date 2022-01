Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: coppia Dybala-Kean, Morata in panchina

Niente Morata né Locatelli per Massimiliano Allegri, che affida le chiavi del centrocampo ad Arthur, in odore di cessione verso l'Arsenal. Davanti fuori lo spagnolo, ma c'è Kean. Tanti gli indisponibili per l'Udinese di Gabriele Cioffi, che si affida davanti a Beto e Deulofeu.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Kean. All. Allegri.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.