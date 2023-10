Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: ancora out Chiesa, Baroni con due punte

Baroni invece cambia modulo e passa al 3-4-1-2, scegliendo le due punte di peso davanti: Bonazzoli gioca dall'inizio insieme a Djuric

Punta alla temporanea vetta della classifica la Juventus nel match casalingo contro l’Hellas Verona, che invece proverà a rialzarsi dopo la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Napoli. Allo Stadium si sfidano due squadre in uno stato di forma diverso. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Allegri punta ancora su Szczesny dall’inizio con Gatti, Bremer e Rugani confermati in difesa viste le assenze di Danilo e Alex Sandro. Conferma per Weah sulla destra, mentre a sinistra Kostic la spunta su Cambiaso. McKennie vince il ballottaggio con Miretti in mezzo al campo al fianco di Locatelli e Rabiot. In attacco torna titolare Vlahovic, con Kean accanto a lui, preferito a Milik e Chiesa.

Baroni invece cambia modulo e passa al 3-4-1-2, scegliendo le due punte di peso davanti: Bonazzoli gioca dall'inizio insieme a Djuric, supportati da Duda. Altra sorpresa in difesa, dove non c'è Amione e gioca Faraoni da braccetto di destra, con Terracciano largo. Sulla sinistra Doig vince ancora il ballottaggio su Tchatchoua.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean

Allenatore: Allegri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric

Allenatore: Baroni