La Lazio non va oltre il pari a Bologna: termina a reti bianche al Dall'Ara

© foto di www.imagephotoagency.it

Né vincitori né vinti, al Dall'Ara Bologna e Lazio non si fanno male. Finisce 0-0 il posticipo di questo sabato di Serie A, che vede un'occasione mancata da entrambe le squadre. La Lazio non sfrutta il ko dell'Inter e resta al terzo posto, il Bologna non sfrutta al massimo il ko dell'Atalanta per avvicinare la zona europea. Un primo tempo ritmato, una ripresa più piatta, e lo 0-0 è il risultato più giusto.