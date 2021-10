Lega Serie A, oggi riunione con Dazn per discutere dei disservizi della piattaforma

Dopo le parole di ieri di Paolo Dal Pino sui problemi di DAZN in questo inizio di campionato, nella giornata di oggi andrà in scena una nuova riunione di Lega Serie A, e sul tavolo c'è anche un incontro proprio con DAZN sulla situazione relativa all’audience e sull’andamento della piattaforma in generale negli ultimi weekend, dove i disservizi si sono ridotti.

Non ci sarà solo Dazn, perché a dare man forte alla piattaforma ci sarà anche Publitalia, la società di Mediaset che gestisce la raccolta pubblicitaria di Dazn, con l’obiettivo di ridurre le polemiche legate agli ascolti troppo diversi tra quelli rilevati da Auditel e quelli comunicati dalla stessa Dazn, che hanno scatenato le polemiche anche da parte di club e investitori.