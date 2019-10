"Manita" del Parma sul Genoa: al capolinea l'avventura di Andreazzoli

Spettacolo Parma nel match contro il Genoa, valevole per l'ottava giornata di campionato. Gli emiliani, nonostante il cambio forzato di Inglese nei primi minuti di gioco, hanno messo al tappeto un Genoa sempre più in crisi. Al 38' della prima frazione Kucka, firma il gol che porta in vantaggio la squdra di casa. Black out totale per i genoani che subiscono un uno-due firmato Cornelius al 42' e al 46'. Seconda frazione che si apre nello stesso modo in cui si è concluso il primo tempo. Ancora Cornelius al 50' firma il 4-0 momentaneo, nonchè la sua personale tripletta. al 52' Pinamonti sigla il gol della bandiera che porta il risultato sul 4-1. Al 79' Kulusevski firma il 5-1 finale che probabilmente costerà la panchina ad Andreazzoli che era già in bilico da diverse giornate.