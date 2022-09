Milan, brutte notizie per Theo Hernandez: confermato stiramento. Escluse lesioni per Calabria

GIOVANILI UFFICIALE - L'AZZURRINO D'AVINO CONVOCATO DALL'UNDER 18 PER LA SFIDA CON LA SERBIA Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... LE ALTRE DI A PRES. UDINESE CI CREDE: "VOGLIAMO RAGGIUNGERE DI NUOVO L'EUROPA" (ANSA) - UDINE, 20 SET - "Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi. Noi dobbiamo prendere giocatori con potenzialità importanti e farli crescere... (ANSA) - UDINE, 20 SET - "Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi. Noi dobbiamo prendere giocatori con potenzialità importanti e farli crescere...