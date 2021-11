Milan, Leao sfida l'Inter: "E' presto, ma è importante vincere il derby"

"Ricordo l'atmosfera unica del primo derby che ho giocato, peccato per la sconfitta, e quello vinto col mio assist a Ibra, peccato che non ci fosse il pubblico. Ora vogliamo vincere davanti ai tifosi". Ai taccuini de La Repubblica, Rafael Leao lancia così il guanto di sfida ai cugini dell'Inter. Un derby attesissimo, ma che secondo il portoghese non può ancora valere un pezzetto di Scudetto: "È presto: l'ultimo se lo è preso l'Inter, va rispettata. Ma un derby è un derby, vincerlo è importante".