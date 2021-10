"Perchè non hai fatto come Bielsa": la ricostruzione del siparietto Handanovic-Sarri nel caso Dimarco

La Gazzetta dello Sport racconta un curioso retroscena di Lazio-Inter nel momento in cui le squadre, dopo il successo biancoceleste e le furibonde polemiche per l’arbitraggio di Irrati e la seconda rete dei padroni di casa, stavano rientrando negli spogliatoi. In particolare è stato intercettato un dialogo fra il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, e il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. “Perché non vi siete fermati?", chiede Handanovic. “Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?", la risposta di Sarri. “Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?”, ha chiosato il portiere nerazzurro.

Il riferimento è alla scena divenuta celebre del 28 aprile del 2019. Il Leeds del Loco segnò contro l’Aston Villa con un giocatore avversario a terra. Dopo le polemiche e le liti di campo, il tecnico argentino ordinò ai suoi di lasciar passare l’Aston Villa e di fargli segnare il pareggio. Cosa che avvenne, con la partità che finì 1-1.