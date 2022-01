Roma-Juve, moviola Gazzetta: "Manca un rigore solare ai giallorossi"

La Gazzetta dello Sport presenta la moviola di Roma-Juventus. Gara densa di episodi, con un errore al 14’, sull’1-0 per la Roma, quando De Ligt si oppone al tiro di Pellegrini: palla sul piede dell’olandese e poi sul braccio molto largo. Massa è vicino, ma non fischia un rigore che pare solare e il Var Di Paolo resta silente. Nel finale, dopo il rigore per la Roma, giù Abraham in area, ma Szczesny va sul pallone: non c’è nulla.