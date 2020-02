Samp, soliti problemi per Tonelli: l'ex azzurro ancora out

Nonostante la nuova avventura con la maglia della Sampdoria, continuano i problemi per Lorenzo Tonelli. L'ex difensore del Napoli, trasferitosi nuovamente a Genova nella scorsa finestra di mercato, non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna sotto la guida di mister Ranieri. Lavoro in palestra per il difensore che continua ad essere afflitto dai soliti problemi che lo hanno tenuto fuori anche durante la sua permanenza all'ombra del Vesuvio.