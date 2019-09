Sarri ha anche cambiato abitudini: addio tuta, in panchina a Firenze sta in polo

Molti tifosi del Napoli si domandavano: ma Sarri alla Juventus scenderà in campo con o senza tuta? La risposta arriva dalla gara contro la Fiorentina. L'allenatore del Napoli è in pantalone e polo blu. Addio la tuta che ha sempre indossato perché per lui non aveva senso vestirsi in altro modo. Idee che ha cambiato, tante, da quando è diventato allenatore della Juventus.