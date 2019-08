Serie A, i risultati al 45': Roma sul pari in casa col Genoa, ok Lazio e Toro. Spal a sorpresa avanti sull'Atalanta

Si chiudono i primi tempi della domenica sera di serie A. La Roma non va, per ora, oltre il pari contro il Genoa. Spal in vantaggio, a sorpresa, contro l’Atalanta. Ecco i risultati e i marcatori all’intervallo.

Cagliari-Brescia 0-0

Roma-Genoa 2-2 (6’ Under, 16’ Pinamonti, 30’ Dzeko, 43’ rig. Criscito)

Sampdoria-Lazio 0-1 (38’ Immobile)

Spal-Atalanta 2-1 (7’ Di Francesco, 27’ Petagna, 34’ Gosens)

Torino-Sassuolo 1-0 (14’ Zaza)

Verona-Bologna 1-1 (15’ rig. Sansone, 37’ Veloso).