Suarez finalmente in Italia? CdS: "Suggestione Fiorentina per il Pistolero"

"Suggestione Suarez per la Fiorentina. C'è il River, lui vuole l'Europa" scrive Tuttosport. Ieri dall'Argentina è rimbalzata una voce importante: fra i club accostati a Luis Suarez, arrivato in scadenza con l’Atletico Madrid, figurerebbe pure la Fiorentina. In questo momento il River Plate sta tentando il colpo ma il giocatore vorrebbe giocare ancora in Europa.

El Pistolero è pronto a ridursi l'ingaggio e gli piace molto Firenze. "Suarez è una suggestione, come è stata quella di Cavani (poi smentita). Piuttosto per l’attacco viola continuano a lievitare le quotazioni di Andrea Pinamonti" scrive il quotidiano.