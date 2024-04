Tensione tra Leao e un giornalista, arriva il chiarimento: "Rafa mi ha chiesto scusa"

TuttoNapoli.net

A una settimana dalla disputa di Milan-Roma, terminata con il successo dei giallorossi per effetto del gol di Gianluca Mancini, si è scritta la parola fine sul piccolo momento di tensione che ha visto protagonista Rafael Leao nel dopo gara. Il portoghese era andato a muso duro con un giornalista presente in mixed zone, concludendo nel modo peggiore una serata difficile, in cui è stato annullato dai giocatori giallorossi, uscendo tra i fischi di San Siro. Di seguito il video in mixed zone girato da VoceGialloRossa.it.

Proprio il giornalista protagonista di quell'accenno di faccia a faccia ha voluto chiarire l'episodio con un post su X, nel quale ha spiegato come la conferenza di oggi sia stata l'occasione per lasciarsi alle spalle tutto: "Ho incontrato Rafa Leao dopo la conferenza stampa dell'Olimpico e mi ha spiegato il fraintendimento. È un ragazzo come me, appassionato di quello che fa, che vuole fare sempre del proprio meglio e quando non ci riesce ci rimane male. E che può sbagliare, tanto quanto me. Ha chiesto scusa, una stretta di mano e una risata. Tanto bastava per chiarire e andare avanti meglio di prima".