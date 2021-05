Udinese, De Maio: "Che rammarico col Bologna, ma ora testa al Napoli!"

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, dopo il pareggio subito in rimonta contro il Bologna è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero: "Una Udinese che ha fatto un bel primo tempo. Ha fatto tutto quello che doveva fare. Nella ripresa il Bologna ha spinto di più, poi è capitato quello che non doveva e ancora una volta il dettaglio ha fatto la differenza. Siamo rammaricati. Abbiamo voglia di chiudere bene il campionato, nella miglior posizione possibile. Oggi volevamo vincere, non è andata".

TESTA AL NAPOLI - "Pensiamo al Napoli e facciamo del nostro meglio. Se avessi segnato, mi avrebbe fatto bene e avrebbe dato la vittoria alla squadra. Speriamo che la prossima volta la palla entri. Non è facile per nessuno stare in panchina. Oggi sono entrato, ho dato il massimo e cercherò di farlo anche nelle prossime se il mister avrà bisogno".