Udinese, Gotti in conferenza: "Arbitraggio in una direzione. Peccato non aver sfruttato le occasioni"

Al termine della gara pareggiata col Napoli, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa: "Rammarico? Pareggiare col Napoli e avere un pizzico di rammarico non è cosa da poco, il rammarico è non aver sfruttato quelle due, tre ripartenze che avrebbero tracciato un solco nella partita.

E' successo quello che ci siamo detti, il campo mercoledi ci aveva detto cose precise io ho preso le cose che mi ha detto il campo, Fofana è stato autore di un'ottima gara, Mandragora mi era piaciuto mercoledì in quel ruolo e anche oggi.

Non avevo la sensazione che stessimo avendo pericoli, non volevo cambiare gli equilibri della squadra, cambiando gli esterni indirizzavamo in un altro modo la gara, mi soddisfaceva l'equilibrio della squadra. Domenica scorsa non siamo stati equilibrati come oggi, noi siamo stati un pò troppo propositivi allungando la squadra e subendo la Lazio, oggi siamo stati più compatti, oggi è stato figlio di quello che abbiamo fatto domenica, degli schiaffi presi domenica.

Arbitraggio? Ho avuto una sensazione di un arbitraggio in una direzione, le cose mezze e mezze andavano in una sola direzione, ho avuto questa sensazione dalla panchina ma dovrò rivederla in tv".