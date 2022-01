UFFICIALE - Atalanta, preso Boga dal Sassuolo: la formula dell'operazione

Adesso è ufficiale: Jeremie Boga è un giocatore dell'Atalanta. A darne l'annuncio è stato il club orobico con una nota sul proprio profilo Twitter. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, come confermato anche dal Sassuolo con un comunicato sul proprio sito.

