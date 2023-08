UFFICIALE - Comunicato Lazio: "Piena sintonia tra Lotito e Sarri per la gestione del mercato"

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto che tra presidente e allenatore c'è piena sintonia dopo l'ultimo incontro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto che tra presidente e allenatore c'è piena sintonia dopo l'ultimo incontro, che ha fatto scattare l'allarme in tema mercato e non solo. Questo quanto pubblicato dal club biancoceleste: "Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”.

Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune".

La vicenda: Sarri chiederebbe ancora quattro acquisti

"Resto solo per voi, un gruppo così non l'ho mai avuto", avrebbe detto Sarri alla sua squadra nell'ultimo giorno di ritiro ad Auronzo, quando la misura era ormai colma. Il secondo posto dello scorso campionato sarebbe dovuto essere uno slancio per una Lazio ancora più forte nella stagione che sta per cominciare, ma così non è stato. Sarri ha atteso e si è fidato dei tempi della società, che nel frattempo ha ceduto anche Milinkovic-Savic, senza sostituirlo. Il tecnico ha chiesto nuovamente quattro rinforzi: Ricci, Zielinski, Berardi e Mario Rui, stando a quanto scritto stamane dal Messaggero.