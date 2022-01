UFFICIALE - Juve, Arthur negativo: il brasiliano si unirà ai compagni questa sera

Buone notizie per la Juventus in vista della gara di domani contro il Napoli. Arthur, come si legge sul comunicato ufficiale diramato dalla società bianconera, ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC.