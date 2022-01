Venezia col Napoli con un nuovo colpo? Attesa risposta del Psg per un terzino

Il Venezia è in attesa di una risposta da Colin Dagba, terzino destro del PSG. Confermato l'interesse del club arancioneroverde che ha chiesto il giocatore in prestito gratuito fino a giugno, con ingaggio interamente pagato. C'è il sì del PSG, ora la palla passa al giocatore che in tempi rapidi dovrà decidere se dire o meno sì al Venezia.