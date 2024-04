Antonelli sta con ADL: “Non me la sento di gettare la croce addosso a lui”

L'agente Stefano Antonelli ha parlato di tutti i temi riguardanti il campionato italiano dal Padel Best Expo di Montecarlo.

Il Napoli farà rivoluzione in estate. Cosa paga quest'anno?

"Un ds bravo serve sempre, a tutti. Negli ultimi anni questa figura non è stata valorizzata come merita. De Laurentiis in questi anni è stato criticato, ma la società ha un bilancio sempre attivo e nonostante tutto ha fatto cose importanti, ha vinto uno Scudetto. Forse c'è stata un po' di presunzione, ma semplicemente non è andata come pensava e sperava De Laurentiis. A Napoli ci sono professionisti di grande valore come Maurizio Micheli, ma quest'anno è andato tutto al contrario proprio come l'anno scorso era andato tutto nel verso giusto. Cosa farà il Napoli non lo so, ma sicuramente è ambizioso e vorrà subito tornare a fare risultati importanti. Io però non me la sento di dare la croce ad ADL. Lui ha preso Higuain, Cavani, Mertens, Koulibaly, Mertens... Ha fatto cose eccezionali, poi può restare simpatico o antipatico, avere un po' di sana arroganza, ma è un imprenditore straordinario che ha fatto cose importanti. Non so cosa farà il prossimo anno, ma cambierà".