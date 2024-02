Bucchioni difende Mazzarri: "Qualsiasi altro allenatore avrebbe fatto peggio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Kvara ha ancora bisogno della squadra per fare la differenza, ma solo perché è un po’ più indietro nell’età rispetto ad Osimhen. Quel passaggio lì, sulle pressioni e le responsabilità, Osimhen lo ha già fatto. Ora il georgiano sta pagando il secondo anno ad alti livelli: diventerà un campione solo quando le pressioni gli scivoleranno addosso e non lo bloccheranno in campo. In tanti nel passato hanno fatto una prima stagione straordinaria e poi non si sono più ripetuti, quindi non sarebbe una notizia. Mazzarri? La situazione è delicata, può fare fino ad un certo punto. Qualsiasi altro allenatore avrebbe fatto peggio. Va compreso.

Rimpianto Osimhen? Tornando indietro, De Laurentiis probabilmente accetterebbe le offerte del PSG o dell’Arabia. Va data però anche la giusta comprensione ad ADL, che dopo lo Scudetto ha provato il più possibile a trattenere con sé gli uomini più forti e un po’ di quella magia. La piazza si sarebbe rivoltata in caso di cessione, senza dubbio. Se serva o meno un altro Giuntoli, ora, è relativo. De Laurentiis vuole far tutto lui, quindi è chiamato ad avere le idee chiare la prossima estate”.