Cagliari, Di Francesco su Ounas: "Da lui mi aspetto imprevedibilità, ha tanta tecnica"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, mister Eusebio Di Francesco ha risposto anche a una domanda su Adam Ounas, tra i protagonisti principali nella gara di sabato scorso col Bologna: "La prestazione di Ounas a Bologna è stata esaltante: partirà da titolare domani? L'approccio a Bologna è stato ottimo, il problema è trovare e mantenere continuità: non è un aspetto che si ottiene in una settimana di lavoro, spero che già da domani possiamo aumentare la percentuale. Per quanto riguarda Adam, quel che mi aspetto va oltre la gara di domani: credo che lui debba dare qualità e imprevedibilità, perché gli attaccanti devono creare pericoli agli avversari. Lui può darci tecnica e spregiudicatezza, che altri non hanno: il calcio ha bisogno di questo", le dichiarazioni del tecnico rossoblù sull'attaccante esterno arrivato in prestito dal Napoli.