Collovati sicuro: “Il Napoli può ancora andare in Champions: prossime tre fondamentali”

© foto di Federico De Luca

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, è intervenuto l'ex giocatore campione del mondo Fulvio Collovati: “Il Napoli, lo abbiamo visto anche nel secondo tempo di Monza, è una squadra capace di tutto. Io sono convinto, nonostante quello che dicono tutti, che le possibilità di andare in Europa ci siano ancora. Anche le avversarie non stanno benissimo: l’Atalanta ha perso a Cagliari, il Bologna ha pareggiato a Frosinone.

Io credo che ci siano ancora delle possibilità di andare in Champions League, ne sono assolutamente convinto. Ovviamente è chiaro che gli azzurri dovranno vincere obbligatoriamente le prossime tre partite.

Problemi in fase difensiva? Io ho visto Inter-Napoli a San Siro e non ho visto enormi problemi, poi non so cosa possa essere successo in seguito. Leggendo i quotidiani, leggevo che però la squadra di Calzona è quella che ha segnato di più nelle ultime gare. Io credo che i problemi non siano di singoli giocatori, ma di squadra. I gol da non prendere sono quelli su palla inattiva”.