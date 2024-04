Corbo sicuro: "Conte non è adatto al Napoli, non verrà mai”

"E' un allenatore irrequieto che ha bisogno di una grande società, di un presidente pronto a spendere tanti soldi e cambiare la rosa".

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Se credo ad Antonio Conte al Napoli? Mi fa piacere che possa allenare il Napoli, ma non ci credo affatto. Se sul conto in banca avessi 3 euro, li giocherei sul fatto che Conte non verrà mai. Non so perché la gente si illuda di vederlo a Fuorigrotta: non verrà mai, perché è un allenatore che crea delle turbolenze ed ha piantato in asso la Juventus a stagione in corso, anzi durante il ritiro.

E' un allenatore irrequieto che ha bisogno di una grande società, di un presidente pronto a spendere tanti soldi e cambiare la rosa. Dopo due partite che non vanno bene, chiede subito dei nuovi acquisti. La verità è che non è l'uomo adatto per un presidente come De Laurentiis, che vuole ricavare il massimo da ogni suo investimento. Antonio Conte è un bravissimo allenatore, ma non è per nulla adatto né al Napoli né a De Laurentiis".