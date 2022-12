Dal Pino: "Quella con Agnelli non fu una cena segreta. Aveva una finalità importante"

Paolo Dal Pino, ex presidente della Lega Serie A, è intervenuto a Radio Gr Parlamento durante la trasmissione La Politica nel pallone, per parlare di molti temi d'attualità.

Si è pentito di aver lasciato la carica di presidente della Lega Serie A?

"No, non ci si pente mai delle scelte ben ponderate. Va benissimo così, avevo altre cose in programma, quella è stata una bella esperienza".

Come sono stati i due anni di presidenza?

"Sono stati due anni estremamente interessanti, molto particolari. Mi sono confrontato con una realtà nuova, a cui ho cercato di applicare metodologie di lavoro aziendali, che mi hanno accompagnati nei miei anni di carriera. Purtroppo dopo un mese e mezzo che fui nominato è scoppiato il Covid e quindi sono stati momenti intensi. Abbiamo discusso più di protocolli medici, di riuscire a giocare partite di calcio, che di altro, però è stato un periodo estremamente involving da un punto di vista di risultati, di riuscire a terminare il campionato in situazioni di grande difficoltà, di riuscire a pianificare delle idee, che poi sono rimaste patrimonio della Lega, su cui provare a ragionare per un futuro diverso del calcio. Ricordo in ogni caso soltanto cose costruttive e belle".

Cosa le è rimasto maggiormente nel cuore?

"Quando ho accettato di diventare presidente della Lega Serie A mi erano chiari i temi fondamentali su cui provare a ragionare perché erano abbastanza evidenti ad occhio nudo, erano due temi di fondo: uno riguardava il sistema Serie A, fortemente indebitato, che aveva bisogno di risorse ed il secondo invece che era necessario apportare dei cambiamenti alla governance per far sì che la parte media, di valorizzazione dei diritti sportivi, riuscisse a lavorare indipententemente dalla parte sportiva. Dal mio giorno di insediamento io dissi subito: 'Trasformiamo la Serie A in una media company'. Queste parole evidentemente echeggiarono ai fondi d'investimento perché, pochissimo dopo queste mie dichiarazioni, fui contattato da fondi d'investimento, fondi di private equity che, vedendo la possibilità che si realizzasse un progetto imprenditoriale serio intorno ai diritti televisivi, iniziarono a fare proposte. E poi, come sapete, abbiamo avuto tutti i più grossi private equity al mondo che hanno iniziato a tentare di entrare in Serie A, comprandone il 10%, mettendo sul piatto circa un miliardo e 700 milioni di euro più finanziamenti per un altro miliardo al tasso 0,5. Era una valorizzazione soprattutto del sistema calcio in quel momento di circa 17 miliardi per la Serie A, che dava, per la prima volta nella storia, un valore al nostro calcio. Era una fase in cui la media company che avrebbe risolto il problema della governance e avrebbe soprattutto risolto il tema di fondo, che è quello industriale, di avere un controllo del prodotto calcio, che vuol dire fare un proprio canale e controllare il proprio contenuto. Dall'altro lato significava avere risorse disponibili per finanziare il sistema con equity, con patrimonio e non con debiti, visto che era già altamente indebitato".

Qual è la sua versione sulla cena segreta a casa Agnelli del 2021 alla quale partecipò?

"Non fu minimamente una cena segreta, nel senso che di incontri così ce ne sono stati tanti. Quell'incontro, quella cena aveva una finalità, un obiettivo importante in quel momento storico, infatti era un incontro che poteva essere foriero di risultati positivi per la Serie A perché si inquadra quelli che erano i meccanismi di blocco della Serie A, che erano scaturiti a seguito del blocco del progetto dell'operazione fondi perché, lo sapete, è stata approvata un'operazione nelle riunioni fino a che è arrivata al punto finale nel febbraio 2021 e, quando si è arrivati alla parte contrattuale, non siamo nemmeno andati ai voti perché c'è stato uno scontro con 7 squadre, tra cui la Juventus e l'Inter che, probabilmente, causa Superlega, hanno cambiato opinione sulla validità del progetto fondi. In quello stesso periodo ci fu l'asta per i diritti televisivi, portata avanti dall'ad, in cui si contrapponevano DAZN e Sky. Ci furono mesi molto difficili, vi ricordate, in cui sostanzialmente l'Assemblea si staccò e, da una fase in cui per un anno avevamo ragionato perlomeno in 15-16 squadre molto allineate sulla progettualità strategica della Lega, quindi fare la media company, nuova governance e ingresso dei fondi di private equity, ci siamo trovati con una sorta di disintegrazione con l''asta dei diritti ha portato alla scelta DAZN che è stata conflittuale. Iniziai a fare assemblee una volta la settimana in presenza del notaio. Fu un periodo molto teso, in cui sostanzialmente si bloccarono tutti i discorsi strategici della Serie A con un clima di conflittualità molto alto".

Chi c'era a quella cena?

"Agnelli, Percassi, Scaroni, Fenucci con Saputo, Preziosi con un rappresentante di 777 Partners, che aveva appena acquistato il Genoa. Questi sono i nomi che mi ricordo. Quella era un'occasione in cui si cercava di trovare attorno a un programma di rilancio, che partiva perlomeno intorno al concetto di fare la media company, di riuscire a far ripartire all'interno della Lega un pensiero strategico costruttivo, mentre per alcuni mesi c'era stato soltanto un discorso distruttivo".

Che effetto le fa l'inchiesta Prisma?

"Sono molto sincero. Al di là della chiacchierata fatta oggi, ho seguito veramente molto poco tutto quanto. Soltanto perché si era parlato di quella cena ho seguito, ma, stando a nove ore di fuso e occupandomi di tutt'altro, ho seguito molto molto poco le vicende del calcio da quando sono uscito. Ovviamente mi dà comunque molto dispiacere perché continuo a vedere notizie 'negative', che non portano a una creazione di un percorso virtuoso. Io sono rimasto con negli occhi l'immagine, perché ci ho creduto davvero, di riuscire a trasformare il calcio italiano ed ho creduto davvero di riuscire a mettere la Serie A su un percorso virtuoso. Leggere notizie, in cui si riporta di squadre che sono nella posizione in cui è oggi la Juventus, è una cosa che evidentemente fa male, ma penso che faccia male a qualsiasi sportivo".