Di Fusco: "Non ha senso pensare solo a difendersi, però Mazzarri ha un merito"

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso della prima puntata della seconda edizione della trasmissione 'Legends'.

TuttoNapoli.net

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso della prima puntata della seconda edizione della trasmissione 'Legends' su Sportitalia: "L'impostazione dal basso mi piace perché fa parte del calcio moderno, ma alcuni allenatori esagerano. Per fare questa tattica adeguatamente devi avere i giocatori adatti e il Napoli non li ha. Purtroppo è l'intera fase difensiva degli azzurri a commettere errori, come si è visto in Milan-Napoli.

Va detto che Mazzarri è arrivato nel momento peggiore possibile per il calendario e col 50% della rosa a disposizione, ma è comunque riuscito a contenere i tanti gol presi. Questo è un suo merito. Un allenatore oggi che arriva a sostituirne un altro ha una grande difficoltà perché non esiste più la settimana piena e quindi deve fare di necessità virtù. Il Napoli è tornato per certi versi nelle ultime gare a difendersi attaccando, riconquista palla attaccando alto e penso sia la strada giusta. Non ha senso pensare solo a difendersi. Se prendiamo l'esempio delle prime 4 del campionato, il Milan ha la differenza di un solo gol subito in meno ai partenopei, ma ne ha segnati molti di più. Da questo dipende la differenza in classifica, il che dimostra come negli ultimi tempi la miglior difesa sia diventata l'attacco.

Lotta Champions? Io credo che il giocatore più impressionante sia Zirkzee, anche se non è detto che sia già adatto a un top club, perché per esempio Vlahovic ha mostrato come le pressioni possono far calare il rendimento di un giocatore pur forte. Il problema del Napoli è che deve fare la sua corsa su troppe squadre, quindi sarà molto complesso qualificarsi per la Champions. Ma, in ogni caso, ha assoluto bisogno del ritorno di Osimhen, che serve al di là dei gol. Abbiamo visto le difficoltà in campo di Simeone nel tenere palla, nonostante oggi il Napoli verticalizzi di più rispetto al passato. Mai come in questo momento Victor è fondamentale. Il suo futuro? Io credo che il rinnovo voglia dire che andrà via in estate, come Zielinski promesso sposo dell'Inter, che tutti stanno criticando, ma io credo che, invece, andrebbe ringraziato per quanto fatto nella sua avventura con il Napoli".