Direttore Il Mattino: "C'è già il piano per portare Conte al Napoli"

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte? Il piano per portarlo a Napoli c’è, bisognerebbe capire quali siano le richieste dell’allenatore. Conte vorrebbe tornare ad allenare in Italia, non gli è piaciuto restare un anno fermo e poi c’è un tema di geografia calcistica.

L’Inter va a gonfie vele con Inzaghi, Pioli ha ripreso quota, la Juventus punterebbe su Thiago Motta in caso di addio di Allegri e la Roma confermerà De Rossi. Il Napoli ha tutte le carte in regola per sedersi al tavolo con Conte. Conte è una persona molto seria nella gestione delle trattative, è fondamentale il buon rapporto che ha con De Laurentiis”.