Sky, Ugolini: “Conte? Se c’è una speranza di vederlo al Napoli è la presenza di Manna”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: “Il problema non è capire se Manna comanderà o meno, ma trovare il giusto legame con il nuovo allenatore per costruire il Napoli del futuro. Le scelte tecniche si coniugano con quelle economiche, quindi c’è una figura che deve ovviamente ricostituire centralità all’interno del gruppo e questa figura è quella Chiavelli. Quindi se la scelta di Manna è condivisa, come credo che sia, con Chiavelli allora si sta andando verso la giusta direzione. E’ ovvio che poi bisognerà anche capire con quale allenatore far crescere Manna, perché penso che con Antonio Conte il lavoro sarebbe un pochino più semplice, magari con Italiano si potrebbe avere qualche difficoltà.

Con chi vedrei meglio Manna? Con Conte tutta la vita. Se c’è una speranza di vedere Conte sulla panchina del Napoli è proprio la presenza di Manna. Il Napoli può permettersi Conte, bisogna capire il presidente che scelta vuole fare: se vuole ritornare da subito a certi e mantenere un certo standard dopo questo anno di buco o se vuole rifondare e pianificare gradualmente con Italiano, punto interrogativo non per la competenza dell’allenatore ma perché gli fai fare uno step superiore al suo vissuto con una squadra che ha avuto delle difficoltà e da riplasmare. Con Italiano rischi, con Conte sai quello che compri e sai quello che ti chiede”.