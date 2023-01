Kim: "Obiettivo personale è lo stesso della squadra, vincere col Napoli"

Emergono alcune dichiarazioni di Kim Min-Jae, legate agli obiettivi in maglia Napoli. Nei giorni scorsi il difensore aveva parlato alla tv Coreana Tvn Joy:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergono alcune dichiarazioni di Kim Min-Jae, legate agli obiettivi in maglia Napoli. Nei giorni scorsi il difensore aveva parlato alla tv Coreana Tvn Joy: "Come singolo e come squadra l'obiettivo è quello di vincere col Napoli. Personalmente spero di giocare più partite possibili e non avere infortunio. Spero di entrare nella top11 del campionato"