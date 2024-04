Modugno a Fedele: "Se il Napoli fa 6 punti poi dirai che Napoli-Roma vale la Champions"

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato delle prospettive del Napoli per questo finale di stagione

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato delle prospettive del Napoli per questo finale di stagione in un confronto con l'ex dirigente Enrico Fedele: "Mi piace immaginare uno scenario persino onirico. Il Napoli gioca contro Frosinone e Empoli. E te lo dico proprio facile (riferito a Enrico Fedele, ndr), il Napoli se vince le prossime due, considerando che la Roma ha Udinese fuori e Bologna, tu vieni qui e dici che Napoli-Roma è una gara che vale per la Champions. Con tutti gli imbarazzati ed i problemi che ci sono, prima di sventolare la bandiera bianca io me la gioco fino alla fine".