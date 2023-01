Paganin: "Dzeko? Errore macroscopico di Rrahmani sul suo gol"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Paganin, ex calciatore

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Paganin, ex calciatore dell'Inter ed attuale opinionista Mediaset: "Rrahmani? Ha cercato di anticipare la giocata, senza considerare la possibilità che il pallone potesse arrivare sul secondo palo. Dzeko era dietro Amir ed ha anticipato il difensore, anche se i meriti vanno attribuiti anche a Dimaro per il cross effettuato. Può succedere, anche se si è trattato di un errore di partenza macroscopico di Rrahmani. È uno sbaglio che ci può stare, anche se poi è arrivato il gol".